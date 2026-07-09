В матче первого раунда квалификации Лиги конференций македонская «Шкендия» на выезде победила гибралтарскую «Европу» со счетом 5:0.

Авторами забитых мячей в этой игре стали Фахд Ндженгу, Фабрис Тамба(дважды), Альмир Криезиу и Бесарт Ибраими.

Результат матча

Европа Гиблартар 0:4 Шкендия Лига конференций. Квалификация

0:1 Fahd Ndzengue 28' 0:2 Фабрис Тамба 52' 0:3 Фабрис Тамба 75' 0:4 Альмир Крюэзиу 83'

Европа: Марк Валес ( Pablo de Castro 42' ), Абель Руис, Camillo De Luca, Shay Jones, Admonio Vicente, Mustafa Drammeh, Pepe Carmona ( Juanpe Heredia 53' ), Borja Fernandez Fernandez ( Juan Labrador 76' ), Alberto Quintana, Chardi Landu ( Manu Caballero 76' ), Vittorio Vigolo ( Francesco Di Piedi 76' )

Шкендия: Бабукарр Гайе, Александр Трумчи, Анес Мельичи, Имран Фетай, Боян Димоски, Эндрит Красничи, Арбин Зейнулай, Вейн Крстевски ( Альмир Крюэзиу 62' ), Fahd Ndzengue ( Бесарт Ибраими 76' ), Armir Isa ( Rafael Freitas 46' ), Drilon Islami ( Фабрис Тамба 46' )

Жёлтые карточки: Juanpe Heredia 84' — Анес Мельичи 20', Имран Фетай 51'