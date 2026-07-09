В матче первого раунда квалификации Лиги конференций македонская «Шкендия» на выезде победила гибралтарскую «Европу» со счетом 5:0.
Авторами забитых мячей в этой игре стали Фахд Ндженгу, Фабрис Тамба(дважды), Альмир Криезиу и Бесарт Ибраими.
Результат матча
ЕвропаГиблартар0:4ШкендияЛига конференций. Квалификация
0:1 Fahd Ndzengue 28' 0:2 Фабрис Тамба 52' 0:3 Фабрис Тамба 75' 0:4 Альмир Крюэзиу 83'
Европа: Марк Валес (Pablo de Castro 42'), Абель Руис, Camillo De Luca, Shay Jones, Admonio Vicente, Mustafa Drammeh, Pepe Carmona (Juanpe Heredia 53'), Borja Fernandez Fernandez (Juan Labrador 76'), Alberto Quintana, Chardi Landu (Manu Caballero 76'), Vittorio Vigolo (Francesco Di Piedi 76')
Шкендия: Бабукарр Гайе, Александр Трумчи, Анес Мельичи, Имран Фетай, Боян Димоски, Эндрит Красничи, Арбин Зейнулай, Вейн Крстевски (Альмир Крюэзиу 62'), Fahd Ndzengue (Бесарт Ибраими 76'), Armir Isa (Rafael Freitas 46'), Drilon Islami (Фабрис Тамба 46')
Жёлтые карточки: Juanpe Heredia 84' — Анес Мельичи 20', Имран Фетай 51'
В параллельной игре эстонская «Левадия» на выезде разнесла валлийский «Карнарвон» с результатом 5:0.
Голами смогли отличиться Расмус Пеетсон, Жоао Педро, Марк Рооснупп, Михкель Айнсалу и Энок Отто.
Ответные матчи состоятся через неделю, 16 июля.