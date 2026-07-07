Швед Златан Ибрагимович высказался о крупном поражении сборной США от Бельгии (1:4) в 1/8 финала ЧМ-2026.

Златан Ибрагимович globallookpress.com

«США сыграли с командой сильнее себя. На бумаге Бельгия сильнее. Это был худший матч США на турнире, но они встретились с серьезным соперником.

США не смогли войти в первый тайм, учитывая их стартовый состав, но могут гордиться собой. В других матчах они не разочаровали. Да, сегодняшний результат плох, но это был хороший турнир для них. Они добились своего максимума.

С удачей можно было пройти дальше, но сегодня для США был отрезвляющий момент», — сказал Ибрагимович FOX Sports.