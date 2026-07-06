Гегемон французского и мирового футбола «ПСЖ» продолжает собирать перспективных французских игроков.

Магнес Аклиуш globallookpress.com

По данным влиятельного издания RMC Sport, команда Луиса Энрике согласовала пятилетний контракт с вингером «Монако» Магнесом Аклиушем.

Сейчас «ПСЖ» и «Монако» ведут переговоры о сумме трансфера — сделка может быть согласована в районе 70 млн евро.

В настоящее время Аклиуш находится в расположении сборной Франции на ЧМ‑2026. В этом сезоне он провёл за «Монако» 43 матча, забил 7 голов и отдал 11 ассистов.