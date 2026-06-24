Стали известны стартовые составы сборных Панамы и Хорватии на матч 2-го тура группового этапа ЧМ-2026.

Лука Модрич — полузащитник сборной Хорватии globallookpress.com

Панама: Москера, Кордоба, Мурильо, Андраде, Рамос, Блэкман, Харви, Мартинес, Барсенас, Фахардо, Пума.

Хорватия: Ливакович, Станишич, Понграчич, Шутало, Гвардиол, Модрич, Ковачич, Батурина, Пашалич, Перишич, Муса.

Матч между этими сборными стартует сегодня, 24-го июня в 02:00 мск. Прогноз наших экспертов можно посмотреть по этой ссылке.

После 1-го тура в группе L сборная Панамы занимает 3-е место без набранных баллов. Хорватия — на последней 4-й позиции.