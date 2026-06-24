Защитник Георгий Джикия высказался о переходе из турецкого «Антальяспора» в «Локомотив».

Георгий Джикия fclm.ru

«Хочу сказать огромное спасибо Борису Борисовичу (Ротенбергу) и всему руководству "Локомотива" за доверие, за то, что нам все‑таки удалось достаточно быстро урегулировать все вопросы и подписать контракт. Безумно рад вернуться в клуб, в котором провел более 10 лет.

Я прекрасно понимаю, для чего я прихожу в клуб. Конечно же, у меня был телефонный разговор с Михаилом Михайловичем (Галактионовым). Мы четко проговорили все моменты. Поэтому я прекрасно понимаю, что от меня требуется, прекрасно понимаю, что я сегодня могу сделать.

Чемпионат Турции закончился плюс‑минус так же, как и чемпионат России (по срокам). Готовился, тренировался, но одно дело — тренироваться одному, а другое дело — с командой и выполнять непосредственно профессиональную подготовку. Поэтому готов тренироваться, никаких травм не было. Только работа и вперед.

Целями на сезон у меня всегда были, есть и будут интересы команды. Какая цель у команды, такие интересы буду я представлять всегда», — приводит слова Джикии пресс‑служба «Локомотива».

«Локомотив» объявил о подписании контракта с защитником до лета 2027-го года. Джикия является воспитанником «железнодорожников».