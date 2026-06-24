Московский «Локомотив» официально объявил о подписании контракта с центральным защитником Георгием Джикией.

Георгий Джикия globallookpress.com

32-летний футболист перешел в стан «железнодорожников» на правах свободного агента после досрочного расторжения соглашения с турецким «Антальяспором», где он выступал с лета прошлого года.

Причиной ухода игрока из зарубежного клуба стали регулярные задержки заработной платы, а также вылет команды в Первую лигу, играть в которой россиянин отказался, добровольно простив клубу положенные по контракту выплаты за следующий сезон.

За время пребывания в Турции Джикия успел провести 15 матчей в Суперлиге и забить два гола. Переход в «Локомотив» стал для опытного защитника возвращением, поскольку он является воспитанником академии московского клуба.