Новым президентом Федерации футбола Италии (FIGC) стал Джованни Малаго.

Джованни Малаго globallookpress.com

«Я сделаю так, чтобы вы гордились тем, что вступаете в новую эру итальянского футбола. Это очень глубокое и эмоциональное чувство ответственности. В одиночку я ничего не могу сделать, но с вами я могу сделать всё», — цитирует слова Малаго Sky сразу после его избрания.

По результатам голосования он набрал 68,58% и намного опередил своего конкурента Джанкарло Абете (29,17%). Также 2,25% голосов были признаны недействительными.

Выборы состоялись в рамках генеральной ассамблеи федерации. На ней же были утверждены и новые члены федерального совета, включая представителей Серии А: Джузеппе Маротту, Антонио Кампоккью и Джорджо Кьеллини.

Напомним, что Малаго в ходе предвыборной агитации говорил о желании пригласить на должность главного тренера «Скуадры Адзурры» Хосепа Гвардиолу.