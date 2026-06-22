Сборная Казахстана по футболу лишилась главного тренера, так как Талгат Байсуфинов принял решение покинуть пост.

Талгат Байсуфинов globallookpress.com

«КФФ благодарит Талгата Маруановича за профессионализм, преданность делу и значительный вклад в развитие национальной сборной Казахстана, желает ему успехов в дальнейшей профессиональной деятельности. Подготовка национальной сборной к предстоящим матчам продолжается в штатном режиме», — говорится в сообщении на сайте казахстанской федерации футбола (КФФ).

На этом посту Байсуфинов работал с сентября 2025 года временно исполняющим обязанности, а в январе 2026‑го был утверждён в должности. В последнем товарищеском матче Казахстан проиграл Венгрии (1:3).