«Бешикташ» рассматривает возможность приобретения вратаря «Баварии» Александра Нюбеля. Об этом сообщает журналист Флориан Плеттенберг.

Александр Нюбель globallookpress.com

Стало известно, что Нюбель является приоритетным вариантом для турецкого клуба в качестве усиления вратарской линии.

Напомним, что с 2023-го года голкипер выступал за «Штутгарт» на правах аренды. В минувшем сезоне Нюбель провел за команду 38 матчей во всех турнирах.

Ранее стали известны новые подробности переговорного процесса между «Баварией» и Гарри Кейном о продлении действующего контракта.