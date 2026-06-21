Нападающий мюнхенской «Баварии» Гарри Кейн временно заморозил переговоры с руководством клуба относительно пролонгации действующего контракта.

Гарри Кейн globallookpress.com

Как сообщает инсайдер Флориан Плеттенберг в своих социальных сетях, звездный форвард принял решение полностью сконцентрироваться на защите цветов национальной команды на проходящем чемпионате мира 2026 года. Ожидается, что стороны вернутся к обсуждению нового соглашения сразу после завершения мирового первенства. Журналист также отдельно подчеркивает, что Кейн предан немецкому гранду и категорически отказывается от контактов со сторонними клубами.

В завершившемся клубном сезоне-2025/2026 Гарри Кейн продемонстрировал феноменальную результативность, записав на свой счет 61 забитый мяч и семь голевых передач в 51 матче за «Баварию» во всех официальных турнирах.