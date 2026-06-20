20 июня в 01:00 мск состоится матч группы С чемпионата мира, в котором сойдутся сборные Шотландии и Марокко. Где и как смотреть матч? Об этом в нашем анонсе.

Лидером квартета сейчас является Шотландия. Команда добилась этого благодаря победе над Гаити со счетом 1:0. Так что шотландцы на шаг ближе к плей-офф и сегодня могут оформить выход из группы в случае очередного успеха.

Сборная Марокко приняла на себя основной удар, сыграв с Бразилией. Причем победитель Кубка африканских наций показал достойный футбол, в результате чего склонил «избранных» к ничье 1:1.

Шотландии явно будет сложно удержать лидерство, учитывая такую не совсем уверенную победу над аутсайдером квартета. Марокко после ничьи будет пытаться победить. Для этого у «атласских львов» есть все необходимое. Но и британцы в шаге от плей-офф наверняка имеют сильную мотивацию.

Прогнозы и ставки

Информация для ставок:

Прогноз с коэффициентом 2.12 подготовили эксперты LiveSport.Ru. Помимо этого они предлагают ставку на тотал матча за 2.20.

Коэффициенты букмекеров: фаворит — сборная Марокко за 1.70, на победу сборной Шотландии дают 5.80, за 3.70 можно поставить на ничью.

Искусственный интеллект считает, что победа будет за Марокко, чемпионы КАН выиграют 2:1.

Трансляция матча

Прямую трансляцию матча Шотландия — Марокко смотрите на LiveCup.Run.