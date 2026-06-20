Защитник «Байера» Алехандро Гримальдо близок к возвращению в чемпионат Испании. В ближайшее время опытный футболист может стать игроком мадридского «Атлетико».

Алехандро Гримальдо globallookpress.com

Как сообщает инсайдер Николо Скира, переговоры между клубами находятся на завершающей стадии. Стороны согласовывают последние детали сделки, после чего трансфер будет официально оформлен.

Ранее стало известно, что «матрасники» уже договорились с самим игроком об условиях личного контракта. Ожидается, что 30-летний испанец подпишет соглашение до лета 2029 года с возможностью продления ещё на один сезон.

По имеющейся информации, переход Гримальдо обойдётся мадридскому клубу примерно в 12 миллионов евро.