Сборная Англии провела контрольный матч во время чемпионата мира 2026 года и уверенно переиграла клуб MLS «Спортинг Канзас-Сити» со счётом 5:1.

Томас Тухель globallookpress.com

Как сообщает ESPN, встреча состоялась в Канзас-Сити в закрытом режиме без присутствия зрителей.

Главным героем поединка стал нападающий Айван Тони, оформивший хет-трик. Ещё по одному мячу в ворота американской команды отправили Морган Роджерс и Олли Уоткинс.

Главный тренер англичан Томас Тухель воспользовался возможностью предоставить игровую практику футболистам, которые не получили достаточного количества минут в официальных матчах турнира.

Напомним, на старте группового этапа чемпионата мира сборная Англии добилась победы над Хорватией со счётом 4:2. Следующий матч на мировом первенстве команда Тухеля проведёт 23 июня в Бостоне, где встретится со сборной Ганы.