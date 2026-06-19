19 июня в Сиэтле состоится матч 2-го тура группы D чемпионат мира между США и Австралией. Старт поединка в 22:00 мск. Расскажем, где и как посмотреть игру.

США и Австралия после первого тура имеют по 3 очка. Американцы разгромили Парагвай 4:1, австралийцы же переиграли Турцию 2:0.

Таким образом, одна из команд сегодня может оформить выход в плей-офф. Для этого нужно выиграть поединок. Ранее первым участником плей-офф стала сборная Мексики.

Смогут ли американцы порадовать болельщиков и гарантировать себе место в плей-офф домашнего мундиаля? Узнаем совсем скоро.

Прогнозы и ставки

Информация для ставок:

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз с коэффициентом 2.10.

Букмекеры предлагают такие коэффициенты: 1.62 — победа сборной США, 4.30 — будет ничья, 5.50 — победа сборной Австралии.

Искусственный интеллект предложил поставить на нулевую ничью.

Трансляция матча

Прямую трансляцию матча США — Австралия смотрите на LiveCup.Run.

А прямо здесь , на LiveSport.Ru, вы можете следить за ходом матча США — Австралия в подробном онлайн-репортаже.