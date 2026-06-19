Сборная Мексики одержала победу над командой Южной Кореи(1:0) в матче 2-го тура группового этапа чемпионата мира по футболу-2026.

Мексика — Южная Корея globallookpress.com

Единственный гол был забит на 50-й минуте, после грубая ошибки корейского голкипера. Прошла подача в центр штрафной, Ким Сын Кю на выходе столкнулся с защитником и выпустил мяч из рук, а Луис Ромо успел на отскок и пробил по пустым воротам.

Результат матча Мексика Мехико 1:0 Южная Корея Сеул 1:0 Луис Ромо 50' Мексика: Рауль Ранхель, Хорхе Санчес, Эдсон Альварес, Хоан Васкес, Хесус Гальярдо, Брайан Гутьеррес ( Орбелин Пинеда 71' ), Эрик Лира, Роберто Альварадо ( Сантьяго Хименес 80' ), Рауль Хименес ( Исраэль Рейес 80' ), Хулиан Киньонес ( Сезар Уэрта 84' ), Луис Ромо ( Обед Варгас 71' ) Южная Корея: Ким Сын Гю, Соль Ён Ву ( Ом Джи-сон 71' ), Ли Ки-хёк, Ким Мин Джэ, Ли Хан-бом, Ли Джэ Сон, Хван Ин Бём, Сон Хын Мин ( Хван Хи Чан 57' ), Ли Кан Ин, Paik Seung-Ho ( Чхо Кю Сун 77' ), Ким Мун Хван Жёлтые карточки: Ли Кан Ин 4' (Южная Корея), Paik Seung-Ho 58' (Южная Корея)

Статистика матча 4 Удары в створ 2 3 Удары мимо 4 42 Владение мячом 58 0 Угловые удары 2 3 Офсайды 6 9 Фолы 7

Сборная Мексики набрала 6 очков и стала первым участником плей-офф ЧМ-2026, гарантировав себе первое место в группе А. У Южной Кореи — 3 балла, у команд Чехии и ЮАР по одному очку.

В 3-м туре мексиканцы встретятся с Чехией, а командой Южной Кореи сыграет против ЮАР. Оба матча пройдут 25 июня.