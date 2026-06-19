Сборная Мексики одержала победу над командой Южной Кореи(1:0) в матче 2-го тура группового этапа чемпионата мира по футболу-2026.
Единственный гол был забит на 50-й минуте, после грубая ошибки корейского голкипера. Прошла подача в центр штрафной, Ким Сын Кю на выходе столкнулся с защитником и выпустил мяч из рук, а Луис Ромо успел на отскок и пробил по пустым воротам.
Результат матча
МексикаМехико1:0Южная КореяСеул
1:0 Луис Ромо 50'
Мексика: Рауль Ранхель, Хорхе Санчес, Эдсон Альварес, Хоан Васкес, Хесус Гальярдо, Брайан Гутьеррес (Орбелин Пинеда 71'), Эрик Лира, Роберто Альварадо (Сантьяго Хименес 80'), Рауль Хименес (Исраэль Рейес 80'), Хулиан Киньонес (Сезар Уэрта 84'), Луис Ромо (Обед Варгас 71')
Южная Корея: Ким Сын Гю, Соль Ён Ву (Ом Джи-сон 71'), Ли Ки-хёк, Ким Мин Джэ, Ли Хан-бом, Ли Джэ Сон, Хван Ин Бём, Сон Хын Мин (Хван Хи Чан 57'), Ли Кан Ин, Paik Seung-Ho (Чхо Кю Сун 77'), Ким Мун Хван
Жёлтые карточки: Ли Кан Ин 4' (Южная Корея), Paik Seung-Ho 58' (Южная Корея)
Сборная Мексики набрала 6 очков и стала первым участником плей-офф ЧМ-2026, гарантировав себе первое место в группе А. У Южной Кореи — 3 балла, у команд Чехии и ЮАР по одному очку.
В 3-м туре мексиканцы встретятся с Чехией, а командой Южной Кореи сыграет против ЮАР. Оба матча пройдут 25 июня.