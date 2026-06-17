Полузащитник сборной Ганы Томас Парти проиграл апелляцию по делу об отказе Канады выдать ему визу. Об этом сообщает talkSPORT.

Томас Парти globallookpress.com

Таким образом, футболист не сможет принять участие в предстоящем матче сборной Ганы в рамках 1-го тура группового этапа ЧМ-2026 против сборной Панамы.

Слушание состоялось во вторник, 16-го июня в Оттаве. Федеральный суд Канады отклонил апелляцию, поданную правительством Ганы.

«Решение об отказе во въезде является жёстким и крайне несправедливым», — заявляли ранее представители ганской стороны.

Напомним, что Томасу Парти запретили въезд в Канаду из-за уголовного преследования футболиста в Великобритании. Парти не признал себя виновным по семи пунктам обвинения в изнасиловании и одному — в сексуальном насилии в отношении четырёх женщин в период с 2020 по 2022 год.

Матч между сборными Ганы и Панамы состоится завтра, 18-го июня в 02:00 мск. Прогноз наших экспертов можно посмотреть по этой ссылке.