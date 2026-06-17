Полузащитник сборной Ганы Томас Парти проиграл апелляцию по делу об отказе Канады выдать ему визу. Об этом сообщает talkSPORT.

Томас Парти
Томас Парти globallookpress.com

Таким образом, футболист не сможет принять участие в предстоящем матче сборной Ганы в рамках 1-го тура группового этапа ЧМ-2026 против сборной Панамы.

Слушание состоялось во вторник, 16-го июня в Оттаве. Федеральный суд Канады отклонил апелляцию, поданную правительством Ганы.

«Решение об отказе во въезде является жёстким и крайне несправедливым», — заявляли ранее представители ганской стороны.

Напомним, что Томасу Парти запретили въезд в Канаду из-за уголовного преследования футболиста в Великобритании. Парти не признал себя виновным по семи пунктам обвинения в изнасиловании и одному — в сексуальном насилии в отношении четырёх женщин в период с 2020 по 2022 год.

Матч между сборными Ганы и Панамы состоится завтра, 18-го июня в 02:00 мск. Прогноз наших экспертов можно посмотреть по этой ссылке.