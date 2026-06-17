«Рад началу, благодарен за поддержку и очень горд видеть, как эта команда снова соревнуется так, как делала это в последние годы», — написал Месси в социальных сетях.

После игры футболист выразил радость от успешного старта турнира и отметил командный настрой сборной.

Встреча завершилась со счётом 3:0 в пользу аргентинцев, а главным героем матча стал Месси, оформивший хет-трик.

Нападающий сборной Аргентины Лионель Месси поделился эмоциями после уверенной победы команды над Алжиром в первом туре группового этапа ЧМ-2026.

2.10

Прогнозы•Завтра 22:00 Швейцария — Босния и Герцеговина. Прогноз и ставка Быстрая реабилитация Швейцарии?

Футбол•Сегодня 13:55 Тунис уволил тренера во время ЧМ-2026: уникальный случай или привычная практика?

Футбол•Сегодня 10:02 Когда имя затмевает игру: почему Португалия не готова отказаться от Роналду на этом ЧМ

Футбол•Сегодня 09:36 Моменты ЧМ: Величие Месси, дубли Мбаппе и Холанна, дерзкая Иордания

Футбол•Сегодня 09:14 Австрия — Иордания: онлайн, прямая трансляция матча ЧМ-2026

Главные темы сейчас

Футбол•Сегодня 06:00 ⏰Будильник ЧМ-2026. 17-18 июня: превью матчей

Футбол•Сегодня 01:26 Проект «Мбаппе»: как стать лучшим бомбардиром в истории Франции

Футбол•Сегодня 07:26 От трагедии — к истории ЧМ: путь Аймена Хуссейна

Футбол•Сегодня 06:31 Хет-трик Месси в ворота Алжира на ЧМ-2026: фотогалерея

Футбол•Сегодня 05:52 Паузы на водопой ЧМ-2026: кому они нужны и в чём смысл на самом деле

Выбор читателей

Футбол•15/06/2026 15:08 Трансферный дайджест. 9 — 15 июня

Футбол•07/06/2026 15:52 Прощальный мундиаль: Месси, Роналду, Модрич и еще 12 звёзд, для которых ЧМ-2026 станет последним

Бои•10/06/2026 13:07 Первая защита Топурии, поход Перейры за третьим поясом. Анонс карда UFC Freedom 250

Футбол•14/06/2026 06:01 ⏰Будильник ЧМ-2026. 14-15 июня: превью матчей

Футбол•Вчера 16:30 Клуб великих неудачников: Роналду и лучшие из тех, кто не выиграл ЧМ

Самое интересное

Футбол•15/06/2026 01:18 Соккер. Почему в США и Канаде футбол называют так странно?

Футбол•14/06/2026 19:51 Розовый ЧМ: почему так много игроков в бутсах этого цвета?

Футбол•12/06/2026 02:55 Моуринью снова в «Реале»: Как это стало возможно?

Футбол•11/06/2026 20:01 ЧМ-2026 по футболу стартует. Вот всё, что нужно о нём знать