Нападающий сборной Аргентины Лионель Месси поделился эмоциями после уверенной победы команды над Алжиром в первом туре группового этапа ЧМ-2026.
Встреча завершилась со счётом 3:0 в пользу аргентинцев, а главным героем матча стал Месси, оформивший хет-трик.
После игры футболист выразил радость от успешного старта турнира и отметил командный настрой сборной.
«Рад началу, благодарен за поддержку и очень горд видеть, как эта команда снова соревнуется так, как делала это в последние годы», — написал Месси в социальных сетях.
Следующий матч сборная Аргентины проведёт против Австрии 22 июня.