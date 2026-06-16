Защитник мадридского «Реала» Антонио Рюдигер высказался о продлении своего контракта с клубом. Новое соглашение будет действовать до 2027 года.

Антонио Рюдигер globallookpress.com

«Некоторые люди, возможно, отвергли меня после моих травм, но это лишь замотивировало меня еще сильнее. Поэтому — спасибо за это. Каждый, кто знает меня, знает, что я люблю вызовы — я преуспеваю в них. И даже если последний сезон был непростым, моя вера все еще абсолютна: мы стоим вместе, мы боремся вместе, и мы преодолеем это вместе. Сейчас — больше, чем никогда. Хала Мадрид!» — опубликовал Рюдигер в социальных сетях.

В прошедшем сезоне немецкий футболист сыграл 26 матчей за «Реал» во всех турнирах, забив один гол и получив две желтые карточки.