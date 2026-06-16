Защитник Витор Рейс привлёк внимание «Барселоны», которая рассматривает бразильца в качестве одного из вариантов усиления обороны в ближайшее трансферное окно.

По данным Sport.es, кандидатуру молодого футболиста активно поддерживает главный тренер каталонской команды Ханс-Дитер Флик. Немецкий специалист высоко оценивает игровые качества защитника и считает, что его профиль хорошо соответствует требованиям команды.

Особенно тренерскому штабу импонирует уверенная работа Рейса с мячом, точность передач и способность спокойно действовать под давлением. Кроме того, бразилец обладает достаточной скоростью для игры в высокой линии обороны, что является важным элементом тактической модели «Барселоны».

Сообщается, что каталонский клуб предпочёл бы оформить аренду футболиста с последующим правом выкупа. В настоящее время права на игрока принадлежат «Манчестер Сити».

Минувший сезон Рейс провёл в чемпионате Испании, выступая на правах аренды за «Жирону».