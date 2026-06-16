В группе G чемпионата мира 2026 сыграют сборные Ирана и Новой Зеландии. Игра состоится 16 июня в 04:00 мск. Расскажем, где и как смотреть игру, а также стартовые составы команд.

Для обеих команд участие на турнире такого масштаба — это огромное событие. Для иранцев это четвертый мундиаль подряд. В последнее время команда повысила уровень своей игры и стала чаще играть на ЧМ. А вот новозеландцы вернулись на мировое первенство спустя 16 лет, когда сыграли на ЧМ-2010 в ЮАР.

Иран перед этой встречей выиграл у Коста-Рики, Гамбии и Мали. Новая Зеландия с неба звезд не хватала, проиграв Англии и Гаити, причем за 5 игр у «полностью белые» одержали только одну победу.

Так как Бельгия и Египет уже сыграли вничью, то победитель этой встречи станет лидером таблицы.

Прогнозы и ставки

Информация для ставок:

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз с коэффициентом 1.83. Прогноз на тоталы за 2.24 доступен здесь.

Коэффициенты букмекеров: 1.80 — победа Ирана, 3.60 — ничья, 5.10 — победа Новой Зеландии.

Прогноз ИИ: команды разыграют нулевую ничью.

Трансляция матча

Прямую трансляцию матча Иран — Новая Зеландия и стартовые составы команд смотрите на LiveCup.Run.

А прямо здесь , на LiveSport.Ru, вы можете следить за ходом матча Иран — Новая Зеландия в подробном онлайн-репортаже.