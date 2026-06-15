Полузащитник мадридского «Реала» Орельен Тчуамени рассказал о своём прогрессе и роли в команде по итогам минувшего сезона.

Орельен Тчуамени globallookpress.com

Француз отметил, что прошедший год стал для него важным этапом развития в составе мадридского клуба. По словам футболиста, уверенные выступления в ключевых матчах позволили ему укрепить позиции в центре поля и выйти на новый уровень.

Тчуамени также прокомментировал критику, с которой сталкивался в период, когда использовался на позиции центрального защитника. Он подчеркнул, что это амплуа не является для него основным, однако общественность не всегда учитывает подобные нюансы.

«Иногда тебя хвалят, а уже через несколько дней называют худшим игроком. Так устроен футбол», — сказал француз L’Equipe.

В минувшем сезоне чемпионата Испании полузащитник провёл 33 матча за «Реал», в которых забил один гол.