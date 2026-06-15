Форвард испанского «Эльче» Рафа Мир получил 8,5 лет тюрьмы за изнасилование, сообщает издание Marca.

Рафа Мир globallookpress.com

28‑летний футболист признан виновным по делу о сексуальном насилии и нанесении телесных повреждений. У Рафы Мира имеется шанс обжаловать решение суда. Также он получил денежный штраф в размере 64 тыс. евро.

Инцидент случился ещё в 2024 году в доме игрока на вечеринке, и разбирательство по делу нападающего шло всё это время. Вместе с Рафой Миром также получил срок его друг.

За «Эльче» нападающий играет с лета 2025 года. В этом сезоне провёл 29 матчей и забил в них 8 мячей. Также он играл за «Валенсию», «Севилью», «Вулверхэмптон», «Ноттингем Форест» и входил в состав молодёжной сборной Испании.