Сборные Кот-д'Ивуара и Эквадора сыграют в группе Е чемпионата мира. Матч состоится 15 июня в 02:00 мск. В нашем анонсе расскажем, где смотреть поединок.

В этом квартете уже определился лидер. Сборная Германии разгромила Кюрасао 7:1 и скорее всего, что до второго тура Бундестим так и останется первой. Таким образом, Кот-д'Ивуар и Эквадор сыграют за то, чтобы застолбить за собой 2-е место.

Ни одна команда не намерена уступать. Кот-д'Ивуар — четвертьфиналист Кубка африканских наций, крепкий орешек, который умеет добывать результат. Команда показала это в недавней игре против Франции, которую выиграла 2:1. Эквадор провел отличную квалификацию , заняв второе место. «Кофейщики» не проигрывают с сентября 2024 года.

Между собой соперники сыграют впервые в истории. Победа в этом матче значительно повысит шансы одной из команд на выход в плей-офф.

Прогнозы и ставки

Информация для ставок:

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз с коэффициентом 2.38. Для тех, кто любит ставки на тоталы, редакция подготовила вариант за 3.00.

Котировки букмекеров: 3.30 — победа Кот-д'Ивуара, 2.90 — ничья, 2.60 — победа Эквадора.

Искусственный интеллект предсказал на матч ничью со счетом 1:1.

Трансляция матча

Прямую трансляцию матча Кот-д'Ивуар — Эквадор смотрите на LiveCup.Run.

А прямо здесь , на LiveSport.Ru, вы можете следить за ходом матча Кот-д’Ивуар — Эквадор в подробном онлайн-репортаже.