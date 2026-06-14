Сборная Германии разгромила Кюрасао (7:1) в матче 1-го тура группового этапа чемпионата мира 2026-го года.

Фрагмент матча globallookpress.com

В 1-м тайме «бундестим» забил три гола, отличились Феликс Нмеча на 6-й минуте, Нико Шлоттербек на 38-й и Кай Хаверц на 45+5-й минуте.

Единственный гол в составе Кюрасао записал на свой счет Ливано Комененсия на 21-й минуте.

Во 2-м отрезке сборная Германии забила еще 4 гола благодаря точным ударам Джамаля Мусиалы на 47-й минуте, Натаниэля Брауна на 68-й минуте, Дениза Ундава на 78-й минуте и Кая Хаверца на 88-й минуте.

После этого матча Германия занимает 1-е место в группе Е с 3 очками в активе. В следующем поединке «бундестим» сыграет против Кот-д'Ивуара 20-го июня.

Кюрасао располагается на последней 4-й позиции в своей группе без набранных баллов. В следующей встрече национальная команда встретится с Эквадором 21-го июня.