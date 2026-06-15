Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам считает, что его команда не является для него главным фаворитом чемпионата мира 2026 года.

Дидье Дешам globallookpress.com

«Если испанцы считают нас фаворитами чемпионата мира… Если и есть фаворит, то это Испания. Франция обладает высоким потенциалом, но впереди долгий путь. Идет обновление состава, появляются высококлассные игроки, но для некоторых футболистов это будет первый чемпионат мира.

Не собираюсь считать нашу команду сильнее остальных, но явным фаворитом является Испания. В этом я не сомневаюсь, — сказал наставник трёхцветных на пресс-конференции перед матчем с Сенегалом.

Франция сыграет первый матч на мундиале с Сенегалом 16 июня в 22:00 (мск).