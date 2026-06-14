Нападающий сборной Германии Кай Хаверц прокомментировал победу над Кюрасао (7:1) на старте ЧМ-2026.

Кай Хаверц globallookpress.com

«Если посмотреть на то, как мы играли большую часть матча, можно быть довольными. Это должно придать нам уверенности перед будущими задачами. Первый матч на чемпионате мира всегда сложен... мы это видели и раньше. Поэтому мы очень рады победе со счетом 7:1. Это был хороший старт. Теперь нам нужно хорошо восстановиться и полностью сосредоточиться на следующем матче», — приводит пресс-служба ФИФА слова Хаверца.

После этого матча Германия занимает 1-е место в группе Е с 3 очками в активе. В следующем поединке «бундестим» сыграет против Кот-д'Ивуара 20-го июня.

Кюрасао располагается на последней 4-й позиции в своей группе без набранных баллов. В следующей встрече национальная команда встретится с Эквадором 21-го июня.