Сборная Швейцарии поделила очки с Катаром (1:1) в матче 1-го тура группового этапа чемпионата мира.

Фрагмент матча globallookpress.com

Швейцарцы открыли счет на 17-й минуте. Арбитр назначил пенальти в ворота сборной Катара, а нападающий Швейцарии Брил Эмболо уверенно реализовал одиннадцатиметровый удар.

Уже на 90+5-й минуте защитник номинальных хозяев Буалем Хухи сумел сравнять счет — 1:1.

После этого матча сборная Швейцарии занимает 1-е место в группе В с одним очком в активе. Катар — на последней 4-й позиции с тем же количеством баллов.

В следующем туре группового этапа ЧМ-2026 швейцарцы сыграют против Боснии и Герцеговины 18-го июня, а Катар встретится с Канадой 19-го числа.