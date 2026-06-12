Капитан сборной Франции Килиан Мбаппе высказался о возможном назначении Дидье Дешама на пост главного тренера сборной Италии после ЧМ-2026.

Дидье Дешам globallookpress.com

«Надеюсь, он не будет тренировать другую сборную. Я оказываю на него давление по этому поводу. Я слышал разговоры об Италии, это было бы ужасно.

Он наш тренер, он очень много значит для нас. Многие национальные команды захотят видеть его в своей команде из‑за его достижений. Пусть Италия ищет итальянца. Дидье — француз, он наш», — сказал Мбаппе в интервью французскому телеканалу M6.

Дешам работает в сборной Франции с 2012 года. За это время специалист привел национальную сборную к победам на ЧМ-2018 и в Лиге наций-2020/2021. Также вместе с Дешамом французы стали вице-чемпионами Европы (2016) и мира (2022).

Известно, что Дешам завершит работу во французской сборной после ЧМ-2026.