«Ювентус» объявил об уходе генерального директора Дамьена Комолли по взаимному согласию сторон.

Джованни Карневали globallookpress.com

На его место назначен 65-летний Джованни Карневали, который будет совмещать должности генерального директора и генерального менеджера клуба.

«На протяжении карьеры он сыграл ключевую роль в росте и укреплении "Сассуоло", который стал признанным эталоном устойчивого развития, инноваций, развития талантов и создания ценности как на поле, так и за его пределами. В качестве члена совета директоров Серии А он также принимал участие в ключевых стратегических дискуссиях, направленных на развитие и продвижение итальянского профессионального футбола», — говорится в заявлении «Ювентуса».

Под руководством тренера Лучано Спаллетти в прошлом сезоне команда заняла шестое место в Серии А, набрав 69 очков в 38 матчах.