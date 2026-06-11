Главный тренер сборной Аргентины Лионель Скалони обратился к болельщикам национальной команды накануне старта ЧМ-2026.

Лионель Скалони globallookpress.com

Наставник действующих чемпионов мира пообещал, что его команда будет сражаться до самого конца в каждом матче турнира.

«Когда команда выходит на поле, всё превращается в спектакль — и в обороне, и в атаке. Мы можем гарантировать одно: будем бороться до последнего мгновения», — приводит слова Скалони TyC Sports.

На групповом этапе чемпионата мира сборная Аргентины встретится с командами Алжира, Австрии и Иордании.

Аргентинцы подходят к турниру в статусе действующих чемпионов мира, завоевав титул на мундиале 2022 года в Катаре.