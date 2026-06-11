Бывший футболист сборной России Ролан Гусев поделился ожиданиями от предстоящего ЧМ-2026.

Ролан Гусев globallookpress.com

«Я буду болеть за Испанию на чемпионате мира, считаю их фаворитами. Мне по стилю игры они нравятся. В этой команде от любого футболиста можно ждать угрозы для ворот соперника. Они именно командной игрой хороши, хотя понятно, конечно, что Ямаль — ключевая фигура. Так же как у французов Мбаппе, Дембеле. Считаю, что победят испанцы или французы в итоге», — приводит слова Гусева Metro.

Напомним, что проведение чемпионата мира запланировано с 11 июня по 19 июля в США, Канаде и Мексике.