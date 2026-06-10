Adidas станет новым спонсором сборной Чехии по футболу. Об этом пишет Footy Headlines.

Сборная Чехии по футболу globallookpress.com

Футбольная ассоциация Чехии планирует заключить соглашение с немецким производителем спортивной одежды. Первая форма от Adidas, вероятно, появится после чемпионата мира 2026 года — либо в августе этого года, либо в начале 2027-го. При этом цветовая гамма национальной команды останется прежней.

Сборная Чехии сотрудничала с Puma с момента распада Чехословакии в 1993 году и до настоящего времени не имела других официальных спонсоров.