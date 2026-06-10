Председатель совета директоров «Локомотива» Юрий Нагорных высказался о будущем хавбека Алексея Батракова. Ранее футболистом интересовался «ПСЖ».

Алексей Батраков globallookpress.com

«Получал ли "Локомотив" предложение от "ПСЖ" по Батракову? Если устраивающего предложения для игрока и клуба не будет, то Алексей с удовольствием продолжит карьеру здесь», — сказал Нагорных «СЭ».

Текущий контракт Батракова с железнодорожниками истекает летом 2029 года.

В прошедшем сезоне Батраков отыграл 36 поединков во всех турнирах, забил 17 мячей и сделал 12 ассистов.

Напомним, в чемпионате России-2025/26 «Локомотив» занял третье место в таблице, завоевав бронзовые медали.