Генеральный секретарь Федерации футбола Буркина-Фасо, Балима Бурейма, выразил положительное мнение о возможности проведения еще одной игры с российской сборной.

Сборная России по футболу globallookpress.com

«Ответный матч со сборной России возможен. Для нас главное, чтобы российская сторона была заинтересована в этой игре. Лично мы бы хотели сыграть с Россией еще раз, но уже у нас дома — в Уагадугу» — сказал Бурейма Sport24.

5 июня сборная России одержала уверенную победу над командой Буркина-Фасо на стадионе в Волгограде, забив три безответных мяча.