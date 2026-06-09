Наставник сборной Франции Дидье Дешам высказался про хет-трик форварда команды Майкла Олисе в товарищеском поединке с Северной Ирландией (3:1).

Дидье Дешам globallookpress.com

«Именно такой Олисе нам и понадобится. Майкл выделяется после сезона, проведённого в "Баварии" и в сборной. Он добился больших успехов и полон уверенности. А ещё он умеет прилагать усилия, и это важно», — приводит слова Дешама Radio France Internationale.

Франция на групповом этапе ЧМ-2026 сыграет против Сенегала, Ирака и Норвегии. Турнир стартует 11 июня.