«Бешикташ» проявляет интерес к вратарю «ПСЖ» Люка Шевалье, об этом сообщает L’Equipe.

Люка Шевалье globallookpress.com

По информации источника, Шевалье находится в отпуске и ждет сведений о планах «ПСЖ» на следующий сезон, так как его будущее во французском гранде является неопределенным. Утверждается, что другие клубы пользуются этим, чтобы собрать информацию, понять желания футболиста и занять выгодную позицию.

По ходу минувшего сезона Шевалье проиграл конкуренцию российскому вратарю Матвею Сафонову. В последний раз 24-летний француз выходил в основе «ПСЖ» в январе.