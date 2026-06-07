Робин ван Перси покинул «Фейеноорд». Об этом сообщает пресс-служба клуба.

Робин ван Перси
Робин ван Перси globallookpress.com

«Робин ван Перси отдал клубу все силы за последние 18 месяцев. Он заслуживает похвалы за то, что провёл команду через сложный сезон и в итоге обеспечил ей второе место в турнирной таблице чемпионата Нидерландов. Это гарантировало квалификацию в Лигу чемпионов УЕФА, что имеет огромное значение для клуба.

Мы провели тщательную внутреннюю оценку, в ходе которой рассмотрели несколько факторов, включая динамику результатов команды и тенденцию к снижению количества набранных очков как в еврокубках, так и в Эредивизии. В итоге пришли к выводу, что лучше начать новый сезон с новым главным тренером», — приводит слова технического директора Деви Риго пресс-служба клуба.

По итогам сезона 2025/2026 «Фейеноорд» занял 2-е место в таблице чемпионата Нидерландов, набрав 65 очков. Команда уступила лидерство ПСВ.