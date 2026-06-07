Правый защитник «Интера» Дензел Дюмфрис продолжит карьеру в мадридском «Реале».

Дензел Дюмфрис globallookpress.com

«Дюмфрис перешел в "Реал Мадрид". Желаю ему всего наилучшего: я знаю, что он дал "Интеру" за эти годы. У него сердце "нерадзурро" и, возможно, однажды наши пути снова пересекутся», — заявил спортивный директор миланцев Пьеро Аузилио.

«Сливочные» приняли решение активировать сумму отступных в контракте 30‑летнего голландца, и он ответил согласием на переход в мадридский клуб.

За «Интер» Дюмфрис играл с лета 2021 года. В этом сезоне защитник сыграл в Серии А 20 матчей и забил в них 3 мяча.