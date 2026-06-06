Сборные Пуэрто-Рико и Саудовской Аравии встретятся в товарищеском поединке 6 июня в американском Остине. Старт встречи в 02:00 мск.
Саудиты явные фавориты этой пары. Для этот матч является частью подготовительной программы к старту чемпионата мира, где они сыграют в третий раз подряд.
«Арабские соколы» наверняка захотят прервать свою серию поражений, которая насчитывает уже 4 матча подряд. До этого команда проиграла Иордании, Египту, Сербии и Эквадору.
Прогнозы и ставки
Информация для ставок:
- Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз с коэффициентом 2.15.
- Коэффициенты букмекеров: 9.50 — победа Пуэрто-Рико, 5.70 — ничья, 1.28 — победа Саудовской Аравии.
- Искусственный интеллект считает, что победит Саудовская Аравия со счетом 2:1.
Трансляция матча
Прямую трансляцию матча Пуэрто-Рико — Саудовская Аравия смотрите на LiveCup.Run.