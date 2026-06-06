Сборные Пуэрто-Рико и Саудовской Аравии встретятся в товарищеском поединке 6 июня в американском Остине. Старт встречи в 02:00 мск.

Саудиты явные фавориты этой пары. Для этот матч является частью подготовительной программы к старту чемпионата мира, где они сыграют в третий раз подряд.

«Арабские соколы» наверняка захотят прервать свою серию поражений, которая насчитывает уже 4 матча подряд. До этого команда проиграла Иордании, Египту, Сербии и Эквадору.

Прогнозы и ставки

Информация для ставок:

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз с коэффициентом 2.15.

Коэффициенты букмекеров: 9.50 — победа Пуэрто-Рико, 5.70 — ничья, 1.28 — победа Саудовской Аравии.

Искусственный интеллект считает, что победит Саудовская Аравия со счетом 2:1.

Трансляция матча

Прямую трансляцию матча Пуэрто-Рико — Саудовская Аравия смотрите на LiveCup.Run.