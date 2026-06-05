В «Реал Сосьедаде» опровергли информацию о том, что клуб намерен продать российского полузащитника Арсена Захаряна, сообщает «Матч ТВ» с отсылкой на пресс-службу испанской команды.

Арсен Захарян globallookpress.com

Ранее появилась информация, что клуб из Сан-Себастьяна хочет расстаться с игроком из-за его нестабильности и неудовлетворительной игры. В качестве возможных вариантов рассматриваются как аренда, так и продажа игрока. Решение относительно формата трансфера будет принято в ближайшие недели.

Захарян перешёл в «Реал Сосьедад» летом 2023 года. В минувшем сезоне он принял участие в 21 матче во всех турнирах, в которых отметился одним голом.