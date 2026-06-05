Винченцо Итальяно в ближайшее время может продолжить карьеру в Турции. Специалист рассматривается в качестве одного из главных кандидатов на пост главного тренера «Бешикташа».

Винченцо Итальяно
Винченцо Итальяно globallookpress.com

Как сообщает инсайдер Джанлука Ди Марцио, переговоры между сторонами находятся на завершающей стадии. Уточняется, что клуб и тренер практически согласовали все ключевые условия будущего сотрудничества.

Ожидается, что контракт с итальянским специалистом будет рассчитан на два сезона, однако окончательные детали соглашения пока не раскрываются.

Ранее Итальяно возглавлял «Болонью», которую покинул в мае 2026 года. В минувшем сезоне Серии А команда завершила чемпионат на восьмом месте и осталась без участия в еврокубках.