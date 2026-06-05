Винченцо Итальяно в ближайшее время может продолжить карьеру в Турции. Специалист рассматривается в качестве одного из главных кандидатов на пост главного тренера «Бешикташа».

Винченцо Итальяно globallookpress.com

Как сообщает инсайдер Джанлука Ди Марцио, переговоры между сторонами находятся на завершающей стадии. Уточняется, что клуб и тренер практически согласовали все ключевые условия будущего сотрудничества.

Ожидается, что контракт с итальянским специалистом будет рассчитан на два сезона, однако окончательные детали соглашения пока не раскрываются.

Ранее Итальяно возглавлял «Болонью», которую покинул в мае 2026 года. В минувшем сезоне Серии А команда завершила чемпионат на восьмом месте и осталась без участия в еврокубках.