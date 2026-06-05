5 июня в 20:45 мск в Будапешт на Пушкаш-Арене состоится товарищеский матч сборных Венгрии и Финляндии.

Сборная Венгрии проведет третий товарищеский матч после ничьи с Грецией (0:0) и победы над Словенией (1:0). Перед этим команда завершила квалификацию на чемпионат мира, по итогу которой пробиться в финальную часть турнира ей не удалось.

Финляндия не смогла сотворить чуда и выйти на мундиаль. Вдобавок она неприятно удивила в матче с Мальтой, проиграв 0:1. В этом году для финнов это будет третий четвертый матч. Ранее команда победила Новую Зеландию, проиграла Кабо-Верде и Германии.

Прогнозы и ставки

Информация для ставок:

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз с коэффициентом 1.83.

Котировки букмекеров: 1.58 — победа Венгрии, 6.32 — победа Финляндии, 4.07 — ничья.

Прогноз ИИ: матч выиграет сборная Венгрии со счетом 1:0.

Трансляция матча

Прямую трансляцию матча Венгрия — Финляндия смотрите на LiveCup.Run.