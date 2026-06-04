«Зенит» заключил соглашение с нападающим «Трабзонспора» Филипе Аугусто, как сообщает телеграм-канал «Mash на спорте».

Филипе Аугусто globallookpress.com

Петербургский клуб выплатит за бразильского игрока 20 миллионов евро. В ближайшее время Аугусто пройдет медицинское обследование, после чего подпишет контракт с «Зенитом» до конца сезона 2030/31. Зарплата нападающего составит 2,5 миллиона евро в год, а также предусмотрены бонусы.

Изначально «Зенит» планировал заплатить 18 миллионов евро плюс 2 миллиона бонусами, в то время как «Трабзонспор» настаивал на сумме в 22 миллиона евро. В результате переговоров стороны достигли компромисса.