По информации издания, в «ПСЖ» несколько недель обсуждали необходимость усиления конкуренции среди вратарей. Тренерский штаб решил, что команде нужен молодой и перспективный голкипер. Трансфер Лонгони уже согласован, и футболист готовится к переходу в парижский клуб.

Французский клуб уже определился с выбором — это 18-летний вратарь «Милана» Алессандро Лонгони , сообщает Le Parisien.

2.41

Прогнозы•Сегодня 22:10 Франция — Кот-д'Ивуар. Прогноз и ставка Франция обыграет ивуарийцев в результативном матче?

Футбол•Сегодня 15:52 Восточные сказки: почему «Краснодару» стоит продать Сперцяна саудовцам

Футбол•Сегодня 13:34 Величайший тренерский состав: Анчелотти, Тухель, Почеттино и другие на ЧМ-2026

Футбол•Вчера 21:59 Кейн, Холанн и еще восемь фаворитов на «Золотую бутсу» ЧМ-2026

Футбол•Вчера 20:08 Лучший тренер евросезона-2025/26: финалисты ЛЧ, швейцарская сказка и сенсация из «Комо»

Главные темы сейчас

Футбол•Сегодня 10:15 «Индекс Капелло»: история стартапа, который разрушил карьеру легендарного тренера, но предсказал будущее

Футбол•Вчера 11:45 Золотой резерв: Ямаль и еще 20 главных молодых звезд ЧМ-2026

Футбол•02/06/2026 22:03 Спустя рукава. Топ-7 антигероев РПЛ сезона 2025/2026

Футбол•02/06/2026 20:08 Тактика, медиа и арбитры: Что ожидать от Ираолы в «Ливерпуле»

Футбол•02/06/2026 19:39 Молодым — везде у нас дорога: что ждет ЦСКА с Игдисамовым во главе

Выбор читателей

Футбол•30/05/2026 18:04 Переродившийся «Интер», зубастая «Рома» и увядшая «Фиорентина». Итоги сезона Серии А

Футбол•29/05/2026 00:34 Сборная России уныло уступила Египту: участники ЧМ без Салаха справились с командой Карпина

Футбол•29/05/2026 10:52 Диктатура стандартов: как Луис Энрике уничтожил культ эго в Париже и создал идеальную команду

Футбол•01/06/2026 19:51 Победители и неудачники евросезона-2025/26: «ПСЖ» защитил титул в ЛЧ, «Бавария» зажгла в атаке, страдания Слота и «Реала»

Футбол•01/06/2026 23:44 Только победа на ЧМ-2026 не будет провалом для Англии Тухеля

Самое интересное

Игры•12/03/2026 22:43 Xbox Project Helix: все, что известно о следующей консоли Microsoft в данный момент

Футбол•12/03/2026 15:59 Франческо Пио Эспозито: как форвард «Интера» стал надеждой Италии и целью «Арсенала»

Футбол•11/03/2026 14:19 Показательная порка от «Особенного» и бешенство Клоппа: самые унизительные замены в истории футбола

Футбол•11/03/2026 03:48 Как «Челси» изобрёл самый раздражающий ритуал в футболе. И при чём тут глухие студенты из 1894 года