«Пари Сен-Жермен» планирует усилить вратарскую линию, подписав молодого голкипера, который станет конкурентом Матвея Сафонова.
Французский клуб уже определился с выбором — это 18-летний вратарь «Милана» Алессандро Лонгони, сообщает Le Parisien.
По информации издания, в «ПСЖ» несколько недель обсуждали необходимость усиления конкуренции среди вратарей. Тренерский штаб решил, что команде нужен молодой и перспективный голкипер. Трансфер Лонгони уже согласован, и футболист готовится к переходу в парижский клуб.