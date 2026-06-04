«Манчестер Сити» обдумывает возможность подачи судебного иска против Энрике Рикельме, который претендует на пост президента мадридского «Реала», из-за его высказываний о трансфере нападающего Эрлинга Холанна.

Эрлинг Холанн globallookpress.com

«Распространяющиеся в Испании слухи о будущем Эрлинга Холанна не соответствуют действительности. Это невозможно, и в контракте нет пункта, позволяющего это осуществить. Мы рассматриваем возможность подачи судебного иска за использование изображения нашего игрока в этом контексте», — приводит заявление «Манчестер Сити» журналист Сэм Ли.

3 июня Рикельме сообщил, что в случае избрания он планирует подписать контракт с 25-летним норвежским форвардом «горожан». Свою позицию он подкрепил демонстрацией футболки «Реала» с фамилией Холанна на презентации.

За сезон 2025/26 Холанн отметился 38 голами и 9 результативными передачами в 52 матчах за «Манчестер Сити». Срок его контракта с «горожанами» истекает 30 июня 2034 года.