По данным авторитетного европейского инсайдера Фабрицио Романо, «Ливерпуль» назначил главным тренером испанца Андони Ираолу, который ранее возглавлял «Борнмут».

Андони Ираола globallookpress.com

Контракт с 43‑летним специалистом уже заключён, и об этом будет объявлено на днях официально. Соглашение рассчитано на два года.

30 мая стало известно об увольнении Арне Слота с поста главного тренера мерсисайдцев.

Ираола возглавлял «Борнмут» три последних сезона, в этом привёл команду к шестому месту в АПЛ, позволив команде впервые в истории сыграть в еврокубках. «Ливерпуль» стал в чемпионате пятым.