Защитник «Интера» Дензел Дюмфрис прошел медобследование для перехода в мадридский «Реал», сообщает инсайдер Фабрицио Романо.

Дензел Дюмфрис globallookpress.com

По информации источника, мадридский клуб официально уведомил «Интер», что активирует пункт об отступных в размере 20 млн евро, указанный в контракте защитника. Утверждается, что футболист проходил медобследование в Нидерландах, где он готовится к чемпионату мира-2026 в составе сборной Нидерландов.

В минувшем сезоне Думфрис принял участие в 28 матчах во всех турнирах, в которых отметился пятью голами и двумя результативными передачами.