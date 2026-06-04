Браун подписал контракт с «Баварией» до 2031 года. В настоящее время клубы обсуждают детали сделки. Маркус Креше, спортивный директор «Айнтрахта», требует за игрока компенсацию в размере до 60 миллионов евро. Существует риск, что сделка может сорваться из-за этой суммы.

22-летний универсальный левый защитник из «Айнтрахта» стремится присоединиться к мюнхенскому клубу, чему способствуют его успешные переговоры с Венсаном Компани.

По информации журналиста Флориана Плеттенберга , «Бавария» достигла устного соглашения с Натаниэлем Брауном о его переходе этим летом.

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