По информации журналиста Флориана Плеттенберга, «Бавария» достигла устного соглашения с Натаниэлем Брауном о его переходе этим летом.
22-летний универсальный левый защитник из «Айнтрахта» стремится присоединиться к мюнхенскому клубу, чему способствуют его успешные переговоры с Венсаном Компани.
Браун подписал контракт с «Баварией» до 2031 года. В настоящее время клубы обсуждают детали сделки. Маркус Креше, спортивный директор «Айнтрахта», требует за игрока компенсацию в размере до 60 миллионов евро. Существует риск, что сделка может сорваться из-за этой суммы.