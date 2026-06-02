Российский тренер Юрий Семин высказался по поводу игры грузинского хавбека Хвичи Кварацхелии.

«Кварацхелия круче Винисиуса. От бразильца не дождешься, чтобы обороне помог. А для Хвичи это закон. Он прибавил в мастерстве у Спаллетти в "Наполи", а у Луиса Энрике в "ПСЖ" стал еще сильнее.

Я помню, как он в "Локомотиве" каждый день тренировал свой фирменный удар. Получал пас в районе угла штрафной, резко смещался в центр и подрезал в дальний. А сейчас по эффективности это уже почти как пенальти.

Развитию его таланта способствует и хорошее окружение. Отец — бывший футболист, агент грамотный, да и сам Хвича правильно мыслит. Когда все совпадает, тогда и результат есть», — цитирует Семина «СЭ».

В прошедшем сезоне Хвича отыграл 48 матчей во всех турнирах, забив 19 мячей. «ПСЖ» выиграл чемпионат Франции и Лигу чемпионов.