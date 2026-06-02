Кандидат в президенты мадридского «Реала» Энрике Рикельме заявил о намерении в случае победы на выборах подписать полузащитника «Манчестер Сити» Родри.

Рикельме отметил, что считает испанского хавбека одним из лучших футболистов мира и ключевой целью для усиления состава «сливочных».

«Если я стану президентом, Родри будет играть за "Реал". Но сейчас у него есть действующий контракт, и это нужно уважать. У нас уже были контакты с его представителями. Он входит в число двух топ-игроков, которых мы хотим видеть в команде», — заявил Рикельме Marca.

Выборы президента «Реала» состоятся 7 июня. В борьбе за пост главы клуба участвуют Энрике Рикельме и действующий президент Флорентино Перес.

В прошедшем сезоне мадридский клуб занял второе место в чемпионате Испании и завершил год без завоёванных трофеев.